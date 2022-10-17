Um homem de 53 anos – cuja identidade não será revelada – foi preso na noite do último domingo (16), suspeito de assediar de adolescentes no bairro Cidade Continental, na Serra. Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o suspeito teria passado a mão na cintura e no cabelo das vítimas, além de fazer gestos obscenos com a mão na genitália.
De acordo com o boletim policial, a PM foi acionada para conter um tumulto em frente a uma residência do bairro. No local, uma multidão "portando pedaços de madeira e pedras" tentava arrombar o imóvel, onde supostamente morava o homem. Pelo menos três mulheres abordaram os policiais relatando que suas filhas foram assediadas.
Após a localização do suspeito, ele disse apenas que havia saído para beber e, ao retornar à sua residência, percebeu que estava sendo perseguido pelas pessoas, mas não sabia o motivo. O homem e as vítimas foram encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher.
Homem é preso suspeito de assediar adolescentes na Serra
Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).