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Na Glória

Suspeito de roubo é morto após ameaçar agentes com faca em Vila Velha

Caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (17), após uma tentativa de roubo de uma bicicleta próximo ao Terminal do Ibes. O Samu foi acionado, mas o  homem não resistiu
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 out 2022 às 16:05

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 16:05

Momento da ocorrência no bairro Glória, em Vila Velha
O suspeito acabou baleado no bairro Glória após ameaçar agentes da Guarda Municipal e policiais com uma faca Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto com um tiro efetuado por um policial militar após ameaçar com uma faca agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e da Polícia Militar, no bairro Glória, em Vila Velha, no início da tarde desta segunda-feira (17).
Inicialmente, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (ROCAM) da Guarda Municipal flagrou o suspeito praticando o roubo de uma bicicleta próximo ao Terminal do Ibes, durante uma patrulha da equipe na região.
Segundo a assessoria da Guarda Municipal, o suspeito foi perseguido até o bairro Glória e a Polícia Militar prestou apoio para cercar o homem. 
Em um primeiro momento, foi usada munição não letal e spray de pimenta contra o indivíduo, que mesmo com a carga do taser (eletrochoque), partiu para cima do guarda municipal da ROCAM e dos policiais com uma faca, atentando contra a vida dos agentes de segurança.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o suspeito se encontrava alterado e com a faca em mãos. "Foi tentada a intervenção e desarmamento do indivíduo, que se opôs às ordens de rendição e reagiu partindo para agressão contra as equipes, que revidaram com um disparo", afirmou a corporação. 
O Samu foi acionado e chegou a prestar atendimento, mas o homem morreu no local onde foi baleado. 
Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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