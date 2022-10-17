Suspeito de roubo é morto após ameaçar agentes com faca em Vila Velha

Um homem foi morto com um tiro efetuado por um policial militar após ameaçar com uma faca agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e da Polícia Militar, no bairro Glória, em Vila Velha, no início da tarde desta segunda-feira (17).
Inicialmente, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (ROCAM) da Guarda Municipal flagrou o suspeito praticando o roubo de uma bicicleta próximo ao Terminal do Ibes, durante uma patrulha da equipe na região.
Segundo a assessoria da Guarda Municipal, o suspeito foi perseguido até o bairro Glória e a Polícia Militar prestou apoio para cercar o homem.
Em um primeiro momento, foi usada munição não letal e spray de pimenta contra o indivíduo, que mesmo com a carga do taser (eletrochoque), partiu para cima do guarda municipal da ROCAM e dos policiais com uma faca, atentando contra a vida dos agentes de segurança.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o suspeito se encontrava alterado e com a faca em mãos. "Foi tentada a intervenção e desarmamento do indivíduo, que se opôs às ordens de rendição e reagiu partindo para agressão contra as equipes, que revidaram com um disparo", afirmou a corporação.
O Samu foi acionado e chegou a prestar atendimento, mas o homem morreu no local onde foi baleado.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.