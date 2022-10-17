Suspeito de roubo é morto após ameaçar agentes com faca em Vila Velha

Inicialmente, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (ROCAM) da Guarda Municipal flagrou o suspeito praticando o roubo de uma bicicleta próximo ao Terminal do Ibes, durante uma patrulha da equipe na região.

Em um primeiro momento, foi usada munição não letal e spray de pimenta contra o indivíduo, que mesmo com a carga do taser (eletrochoque), partiu para cima do guarda municipal da ROCAM e dos policiais com uma faca, atentando contra a vida dos agentes de segurança.