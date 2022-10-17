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À luz do dia

Em intervalo de cinco horas, seis pessoas são baleadas em Baixo Guandu

Tentativas de homicídio aconteceram na tarde deste domingo (16), ainda à luz do dia. Em uma das ocorrências, cinco pessoas foram feridas por disparos

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 12:21

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 out 2022 às 12:21
Seis pessoas foram baleadas em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, em um intervalo de cerca de cinco horas na tarde deste domingo (16). As ocorrências foram registradas no bairro São Pedro, às margens da BR 259, e Rosário I, em uma rua. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. Os casos são investigados pela Polícia Civil, e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
O primeiro crime ocorreu pouco antes das 13h. A Polícia Militar disse que foi acionada para o Pronto Socorro de Baixo Guandu após um homem dar entrada na unidade com ferimento de arma de fogo na perna. No local, a vítima contou aos militares que estava em uma bicicleta, passando pela BR 259, quando ouviu barulho de tiros.
O homem disse que, depois, percebeu que havia sido atingido na canela e foi buscar por socorro médico. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. A vítima contou que não identificou de onde os tiros foram disparados e nem a motivação do crime.

CINCO BALEADOS PERTO DE BAR

Cerca de cinco horas depois, 17h40, cinco homens, de 26, 35, 39, 40 e 45 anos, foram baleados. As vítimas contaram para a PM que estavam perto de um bar quando foram surpreendidas por dois indivíduos, que passaram em uma moto atirando. Após serem atingidos, os cinco indivíduos foram socorridos para o Pronto Socorro de Baixo Guandu.
Nenhum dos homens soube informar a motivação ou a autoria do crime. Posteriormente, a equipe da Polícia Militar prestou apoio na transferência das vítimas para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Também não há mais informações sobre o estado de saúde dos homens. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Casos são investigados pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A Polícia Civil informou, por nota, que os fatos serão investigados por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu e disse que, até o momento, nenhum suspeito de cometer os crimes foi detido. "Para a apuração ser preservada, nenhuma outra informação foi repassada pela polícia", pontou, em nota, a corporação.
A PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia 181. "Todas as informações recebidas são investigadas e o anonimato é garantido", afirmou a corporação.

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