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Que susto!

Cobra é encontrada dentro de capô de carro em Aracruz; veja vídeo

Caso aconteceu na última sexta-feira (14), quando dono do veículo levou o carro para trocar uma lâmpada em uma oficina; animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 out 2022 às 14:26

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 14:26

Imagine receber um carro na oficina que você trabalha e descobrir uma cobra dentro do capô? O vendedor Diego Segato passou por esse susto na última sexta-feira (14), no bairro Segato, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os bombeiros fizeram o resgate do animal (confira acima).
"O cliente veio fazer a troca da lâmpada. Eu fui trocar e percebi que o capô estava mais pesado do que o normal para o modelo daquele carro, aí vi algo meio diferente, coloquei a mão e mexeu lá dentro. Perguntei ao cliente se ele sabia ou não que tinha uma cobra ali e chamei os bombeiros", contou o vendedor Diego.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "os militares constataram que havia uma cobra jiboia no capô de um automóvel. Os militares utilizaram a pinça para retirar o animal, que foi colocado em um recipiente e solto em lugar de mata, longe de residências".
A cobra "gigante" não amedrontou Diego. "Não fiquei com medo porque vi que parecia ser uma jiboia, a cobra não tem veneno. Mas querendo ou não, dá um susto", ponderou.
Ele disse que nunca tinha passado por algo parecido. "Primeira vez e tomara que seja a última!", finalizou.

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