Cobra é encontrada dentro de capô de carro em Aracruz; veja vídeo

Imagine receber um carro na oficina que você trabalha e descobrir uma cobra dentro do capô? O vendedor Diego Segato passou por esse susto na última sexta-feira (14), no bairro Segato, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os bombeiros fizeram o resgate do animal (confira acima).
"O cliente veio fazer a troca da lâmpada. Eu fui trocar e percebi que o capô estava mais pesado do que o normal para o modelo daquele carro, aí vi algo meio diferente, coloquei a mão e mexeu lá dentro. Perguntei ao cliente se ele sabia ou não que tinha uma cobra ali e chamei os bombeiros", contou o vendedor Diego.
A cobra "gigante" não amedrontou Diego. "Não fiquei com medo porque vi que parecia ser uma jiboia, a cobra não tem veneno. Mas querendo ou não, dá um susto", ponderou.
Ele disse que nunca tinha passado por algo parecido. "Primeira vez e tomara que seja a última!", finalizou.