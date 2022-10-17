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Com cerca cortante

Jovem é baleado após pular muro de 3 metros para furtar TV em Vila Velha

Após invadir local,  ao lado de uma oficina mecânica do dono da residência, o suspeito tentou fugir levando a TV. Morador flagrou o crime e reagiu, atirando contra o suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 12:49

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 12:49

Um jovem de 27 anos foi baleado após pular um muro com três metros de altura e contendo uma cerca cortante , invadir uma residência e tentar furtar uma TV no bairro Alvorada, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (17). Após invadir o local, que fica ao lado de uma oficina mecânica de propriedade do dono da residência, o suspeito tentou fugir levando a televisão de 32 polegadas, mas foi flagrado pelo morador, que reagiu e atirou contra ele. 
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
Suspeito está em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto
A vítima, de 34 anos, percebeu uma movimentação estranha no quintal e, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, chegou a desligar o alarme que havia sido acionado durante a ação do suspeito. O alarme, no entanto, voltou a ser acionado. Foi nesse momento que o dono da casa saiu da residência em direção ao quintal.
Conforme o registro da Polícia Militar, o invasor teria tentado atacar o dono da casa com uma faca de 20 centímetros. A vítima, então, atirou duas vezes contra o suspeito. A arma é registrada segundo as normas, informou a PM.
O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o estado de saúde do homem é grave.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio. Após receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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