Enteado é suspeito de matar padrasto a tiros dentro de casa em Vitória

Homem foi assassinado dentro de casa no bairro Boa Vista, em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

Um homem de 40 anos foi morto a tiros dentro da própria casa no bairro Boa Vista, em Vitória, na noite deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar , o enteado da vítima é o suspeito de ter atirado contra o padrasto, Cleone Souza da Silva, que morreu no local.

PM informou que militares foram ao bairro Boa Vista, e, no local, uma mulher de 36 anos relatou aos policiais que no dia anterior seu filho de 17 anos e seu marido de 40 anos, padrasto do adolescente, teriam discutido. Após o fato, ela teria solicitado que o homem deixasse a residência, pois temia que os dois acabaram se agredindo

A mulher contou aos militares que o homem teria acatado o pedido e ido embora. No entanto, segundo ela, ele retornou ao local com uma marreta e arrombou a porta do quarto em que ela dormia com o filho, momento em que o menor teria atirado contra o padrasto.

À repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a mãe de Cleone disse que ele e o enteado sempre brigavam e tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

"Só tinha ela e o filho dentro de casa. Ele (Cleone) morreu dentro de casa, em um quartinho, no colchão. Tá lá, três projéteis de bala, não tem explicação. Eu só quero justiça, eu só quero que alguém tome uma providência. Eu podia esperar tudo, menos dentro da própria casa. Porque na casa da gente que a gente acha que está seguro", desabafou a mãe da vítima, Maria Tânia Souza.

O caso está sob investigação da Polícia Civil e o suspeito ainda não foi encontrado. A corporação foi procurada para comentar sobre o crime e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

POSICIONAMENTO DA DEFESA

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a defesa do acusado, feita pelo advogado Taylon Gigante, se posicionou sobre o ocorrido na noite desta terça-feira (18),

"De fato foi uma tragédia que aconteceu no seio familiar. A vítima, ainda cumprindo pena no regime aberto, com mais de seis processos criminais (provocação de aborto, roubo e furto) em diversas comarcas, e que há muitos anos, quando fazia uso de entorpecentes, vendia os pertences do acusado e da genitora deste, bem como surrava ambos. E no momento dos fatos, a vítima completamente alterada pelo uso de drogas, portando faca e marreta, quebrou vários cadeados e ameaçou diversas testemunhas. Ato contínuo, quebrou a porta do quarto onde o acusado estava dormindo, bateu na mãe deste e tentou golpeá-lo, e infelizmente foi quando a tragédia aconteceu. A defesa confia, piamente, no trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público, e tem certeza que a justiça será feita."

Atualização Na noite desta terça-feira (18), a defesa do acusado se manifestou. A resposta foi incluída e a reportagem atualizada.