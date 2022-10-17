Homem agride companheira dentro de casa e foge em Iúna

Um homem agrediu a companheira, de 40 anos, dentro de casa e fugiu da residência após o crime, que ocorreu neste domingo (16), no bairro Guanabara, em Iúna, no Sul do Estado. A Polícia Militar foi acionada e, aos policiais, a vítima disse que o suspeito estava com uma faca no momento das agressões.
A PM informou que, aos militares, a mulher explicou que há cerca de um mês conheceu o homem, que é de Vila Velha, e começou um relacionamento com ele. Depois de um tempo, eles passaram a morar juntos na casa da vítima, com os três filhos dela.
A mulher relatou aos policiais que os dois bebiam muito, o que causou muitas brigas. Ela contou que, neste domingo, durante uma discussão, ele a agrediu e chegou a ferir com uma faca e, em seguida, pegou as coisas dele e fugiu da residência.
Segundo a PM, a filha mais velha da mulher foi informada sobre situação por vizinhos e compareceu ao local, buscou os irmãos para morarem com ela e disse que vai tentar conseguir tratamento para a mãe, para pessoas com dependência alcoólica.
A Polícia Militar disse que a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Iúna para receber atendimento médico. O suspeito da agressão não foi localizado.
A Polícia Civil foi procurada e disse que não foi localizada ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Ibatiba, onde são investigados casos de crimes ocorridos em Iúna.