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Crime brutal

Homem aceita ménage, fica com ciúmes e mata namorada a pauladas em MG

Vítima foi agredida por mais de uma hora e teve o corpo enrolado por sacos e fitas; caso aconteceu no último sábado (15)

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 16:47
Um homem de 31 anos matou a namorada a pauladas após sentir ciúmes durante um ménage (relação sexual entre três pessoas), no último sábado (15), em Patos de Minas, município de Minas Gerais. A vítima foi agredida com golpes de madeira por mais de uma hora. As informações são do Extra.
A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o criminoso estava em casa quando decidiu, junto à namorada, convidar um rapaz para participar da relação sexual.
Ainda segundo o Extra, em determinado momento, o homem ficou com ciúmes e começou a agredir a namorada com chutes na cabeça. Em seguida, pegou um pedaço de madeira e continuou as agressões.
Depois do crime, de acordo com o Extra, o suspeito ainda enrolou o corpo da namorada com sacos e fitas. O rapaz que participava do ménage denunciou o caso, e o assassino foi autuado em flagrante por homicídio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o fato.

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