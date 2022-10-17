Homem aceita ménage, fica com ciúmes e mata namorada a pauladas em MG

Um homem de 31 anos matou a namorada a pauladas após sentir ciúmes durante um ménage (relação sexual entre três pessoas), no último sábado (15), em Patos de Minas, município de Minas Gerais. A vítima foi agredida com golpes de madeira por mais de uma hora. As informações são do Extra.
A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o criminoso estava em casa quando decidiu, junto à namorada, convidar um rapaz para participar da relação sexual.
Ainda segundo o Extra, em determinado momento, o homem ficou com ciúmes e começou a agredir a namorada com chutes na cabeça. Em seguida, pegou um pedaço de madeira e continuou as agressões.
Depois do crime, de acordo com o Extra, o suspeito ainda enrolou o corpo da namorada com sacos e fitas. O rapaz que participava do ménage denunciou o caso, e o assassino foi autuado em flagrante por homicídio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o fato.