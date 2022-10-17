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Abordados na BR 262

Quinteto é preso ao levar cocaína para vender na Festa da Polenta no ES

O grupo foi preso em dois carros diferentes, na altura de Domingos Martins, na última sexta-feira (14), com muitos pinos da droga
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 out 2022 às 18:32

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 18:32

O grupo foi preso em dois carros diferentes, na BR 262, altura de Domingos Martins, na última sexta-feira (14)
Material foi localizados nos veículos dos suspeitos com ajuda do cão farejador da Polícia Militar Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Cinco pessoas foram presas com cocaína na última sexta-feira (14) enquanto seguiam para a Festa da Polenta, tradicional evento realizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. As investigações apontaram que eles iriam vender a droga durante a festa.
De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante recebeu a informação de que um homem, de 43 anos, estaria levando grande quantidade de drogas para a cidade.
Quinteto é preso ao levar cocaína para vender na Festa da Polenta no ES
Após a denúncia, policiais civis e militares, com apoio de cães farejadores, fizeram uma campana às margens da BR 262, no município de Domingos Martins. Assim que viram um veículo do modelo Cruze, eles fizeram a abordagem.
"No carro estava o suspeito de 43 anos, que conduzia o veículo. O outro de 21 anos estava no carona. Com ajuda do cão policial, foram localizados no interior do veículo 36 pinos de cocaína e 29 porções de maconha. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 400 em espécie", informou a Polícia Civil.
Ainda durante a ação, os policiais abordaram um Peugeot cinza, que, segundo relatos, estaria indo encontrar os suspeitos do Cruze para a venda das drogas.
No segundo carro estavam três suspeitos, de 20, 18 e 22 anos. No interior do veículo foram encontrados 65 pinos de cocaína, R$ 7 e três celulares.
Os cinco foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

INTEGRANTES DE QUADRILHA EM PEDRA AZUL

Segundo as investigações, os presos são integrantes de uma organização criminosa que atua especificamente em Pedra Azul, Domingos Martins. "Eles iriam levar a carga para ser vendida na tradicional festa que acontece em Venda Nova do Imigrante", confirmou o delegado Alberto Roque Peres, titular da Denarc da região.

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Domingos Martins Polícia Civil tráfico de drogas Venda Nova do Imigrante Polícia Militar
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