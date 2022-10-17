Cinco pessoas foram presas com cocaína na última sexta-feira (14) enquanto seguiam para a Festa da Polenta, tradicional evento realizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. As investigações apontaram que eles iriam vender a droga durante a festa.
De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante recebeu a informação de que um homem, de 43 anos, estaria levando grande quantidade de drogas para a cidade.
Quinteto é preso ao levar cocaína para vender na Festa da Polenta no ES
Após a denúncia, policiais civis e militares, com apoio de cães farejadores, fizeram uma campana às margens da BR 262, no município de Domingos Martins. Assim que viram um veículo do modelo Cruze, eles fizeram a abordagem.
"No carro estava o suspeito de 43 anos, que conduzia o veículo. O outro de 21 anos estava no carona. Com ajuda do cão policial, foram localizados no interior do veículo 36 pinos de cocaína e 29 porções de maconha. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 400 em espécie", informou a Polícia Civil.
Ainda durante a ação, os policiais abordaram um Peugeot cinza, que, segundo relatos, estaria indo encontrar os suspeitos do Cruze para a venda das drogas.
No segundo carro estavam três suspeitos, de 20, 18 e 22 anos. No interior do veículo foram encontrados 65 pinos de cocaína, R$ 7 e três celulares.
Os cinco foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.
INTEGRANTES DE QUADRILHA EM PEDRA AZUL
Segundo as investigações, os presos são integrantes de uma organização criminosa que atua especificamente em Pedra Azul, Domingos Martins. "Eles iriam levar a carga para ser vendida na tradicional festa que acontece em Venda Nova do Imigrante", confirmou o delegado Alberto Roque Peres, titular da Denarc da região.