Material foi localizados nos veículos dos suspeitos com ajuda do cão farejador da Polícia Militar Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Cinco pessoas foram presas com cocaína na última sexta-feira (14) enquanto seguiam para a Festa da Polenta, tradicional evento realizado em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado. As investigações apontaram que eles iriam vender a droga durante a festa.

De acordo com a Polícia Civil , uma equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante recebeu a informação de que um homem, de 43 anos, estaria levando grande quantidade de drogas para a cidade.

Your browser does not support the audio element. Quinteto é preso ao levar cocaína para vender na Festa da Polenta no ES

Após a denúncia, policiais civis e militares, com apoio de cães farejadores, fizeram uma campana às margens da BR 262 , no município de Domingos Martins . Assim que viram um veículo do modelo Cruze, eles fizeram a abordagem.

"No carro estava o suspeito de 43 anos, que conduzia o veículo. O outro de 21 anos estava no carona. Com ajuda do cão policial, foram localizados no interior do veículo 36 pinos de cocaína e 29 porções de maconha. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 400 em espécie", informou a Polícia Civil.

Ainda durante a ação, os policiais abordaram um Peugeot cinza, que, segundo relatos, estaria indo encontrar os suspeitos do Cruze para a venda das drogas.

No segundo carro estavam três suspeitos, de 20, 18 e 22 anos. No interior do veículo foram encontrados 65 pinos de cocaína, R$ 7 e três celulares.

Os cinco foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

INTEGRANTES DE QUADRILHA EM PEDRA AZUL