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Atos bolsonaristas

Três manifestantes são presos por bloqueio na BR 101 em Iconha

Segundo a PRF, os manifestantes presos estavam lançando terra e pneus na via.  Após as prisões, a corporação conseguiu conter o grupo e liberar a pista
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 nov 2022 às 12:47

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 12:47

Três pessoas que faziam parte de um grupo que estava atuando em um bloqueio na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foram presas na manhã desta quarta-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, os manifestantes presos estavam lançando terra e pneus na via.
O trecho da rodovia que corta o município chegou a ficar totalmente interditado devido à manifestação, que teve início na segunda-feira (31). Após as prisões, a corporação conseguiu conter o grupo e liberar a pista.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela PRF para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Itapemirim.
“Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista”, diz a nota da corporação.

BLOQUEIOS

Desde segunda-feira (31), após a vitória de Lula (PT) no domingo (30), caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam vias em todo o país. Os trechos com bloqueios no Estado foram atualizados pela PRF às 12h desta quarta-feira (2).

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