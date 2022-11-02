Três manifestantes são presos por bloqueio na BR 101 em Iconha

Três pessoas que faziam parte de um grupo que estava atuando em um bloqueio na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foram presas na manhã desta quarta-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, os manifestantes presos estavam lançando terra e pneus na via.
O trecho da rodovia que corta o município chegou a ficar totalmente interditado devido à manifestação, que teve início na segunda-feira (31). Após as prisões, a corporação conseguiu conter o grupo e liberar a pista.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela PRF para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Itapemirim.
“Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista”, diz a nota da corporação.
BLOQUEIOS
Desde segunda-feira (31), após a vitória de Lula (PT) no domingo (30), caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam vias em todo o país. Os trechos com bloqueios no Estado foram atualizados pela PRF às 12h desta quarta-feira (2).