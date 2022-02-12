Por que defender o Nazismo é crime? Saiba o limite da liberdade de expressão

Bruno Aiub, mais conhecido como Monark fez defesa de um partido nazista no Brasil reconhecido em lei Crédito: Reprodução

Na ultima semana voltou à tona a discussão sobre os limites da liberdade de expressão e do por que o Nazismo é crime. As declarações pró-nazismo do influencer Monark no podcast Flow e, poucos dias depois, o ato do comentarista da Jovem Pan Adrilles Jorge fazer uma suposta saudação nazista provocaram dúvidas sobre como essas manifestações são enquadradas na lei brasileira.

A Gazeta foi atrás dessas respostas. Mas afinal, nossa legislação permite que uma pessoa se declare como antijudeu? Ou que defenda a existência de um partido nazista? Ou mesmo uma manifestação negando a existência do Holocausto foi atrás dessas respostas.

De acordo com a advogada criminalista Ana Maria Bernardes, é preciso que se estabeleça os limites entre aquilo que configura mera discussão e contextualização de ideias daqueles comentários que podem indicar, em tese, a prática de crimes.

Nesse sentido, se deve observar se eventuais comentários proferidos são capazes de incitar, ou não, a discriminação étnica e religiosa.

Lei 7.716 de 1989 Artigo 20 - Define os crimes resultantes de preconceito, raça ou cor, dentre eles o de incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (pena de reclusão de um a três anos e multa).

A advogada explica que esses atos estão inseridos dentro da categoria chamada de crimes de ódio, entre os quais se insere também o feminicídio e todos os crimes que se direcionam não a características próprias do indivíduo, mas sim a características de um determinado grupo.

Ana Maria Bernardes pontua que, considerando o que a história mostra sobre as ideologias nazistas e a crença em uma raça superior formada exclusivamente pelos arianos - ideias essas que apontam para a necessidade de exclusão de outros grupos da sociedade -, a apologia a alguns aspectos do nazismo pode sim configurar a prática do crime descrito no artigo 20 da Lei 7.716.

Ana Maria Bernardes - Advogada criminalista Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

A lei ainda prevê ser crime no Brasil fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, sob pena de dois a cinco anos de prisão e multa.

"O que eu defendo, que acredito que o Monark também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia é (…) você dando luz naquela ideia, para ela seja rechaçada socialmente e então socialmente rejeitada", afirmou o deputado.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO?

Segundo o historiador, professor da Universidade Vila Velha (UVV) e membro da Transparência Capixaba , Rafael Simões, apesar da liberdade de expressão ser um direito fundamental, ela não é absoluta e é limitada pela própria legislação brasileira. ​

Entre os motivos de restrição estão situações que incluem condutas que promovem a discriminação de certos grupos ou segmentos da população.

"O nazismo é crime porque é um regime de morte, que propõe abertamente a destruição de grupos de pessoas, que são conhecidos. Por isso que a propagação dele foi colocado na ilegalidade" Rafael Simões - Historiador, professor da UVV e membro da Transparência Capixaba

Como política de Estado, essa ideologia foi posta em prática por Adolf Hitler na Alemanha nas décadas de 1930 e 1940. Foi nesse período que foi promovido um genocídio de judeus em campos de extermínio, conhecido como Holocausto, que também incluiu negros, homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência física ou mental.

Rafael Simões completa que dentro do contexto do Estado Democrático de Direito, que é baseado em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, parte-se do pressuposto de que todo indivíduo tem direito à vida, e esse direito à vida deve ser resguardado pelo Estado.

Logo, não é concebível um modelo de partido ou de qualquer outro tipo de organização política que defenda o genocídio de povos.

O que pode caracterizar discriminação e os limites da liberdade de expressão no Brasil