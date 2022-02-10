Monark pode pagar indenização e ser preso por suposta apologia ao nazismo

Após a conclusão do inquérito do Ministério Público, o youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, e os responsáveis pelo Flow Podcast podem ser denunciados por apologia ao nazismo e discriminação contra judeus. A Polícia Civil de São Paulo também investiga o caso.

Monark fez defesa de um partido nazista no Brasil reconhecido em lei Crédito: Reprodução

O Ministério Público de São Paulo investiga o caso na esfera cível e criminal. Entenda:

Pagamento de indenização por danos morais

A Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Pública investiga se houve dano moral coletivo, difuso ou social contra a comunidade judaica após as afirmações de Monark.

Segundo documento do MP, assinado pelos promotores Anna Trotta Yaryd e Reynaldo Mapelli Júnior, além do analista jurídico Lucas Martins Bergamini, o conteúdo nazista e antissemita no programa "é inquestionável".

A possibilidade de indenização por dano moral está prevista na Constituição Federal.

Prisão por divulgação de pensamento antissemita

Os promotores também investigam se Monark e o Flow Podcast usaram a internet para defender o nazismo e discriminar judeus. O Ministério Público pode os denunciar para a Justiça, que determina a pena.