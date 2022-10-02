Candidato a deputado no Acre é preso com R$ 2.300 sob suspeita de comprar voto

O candidato a deputado estadual Francineudo Costa (União) foi preso em flagrante com R$ 2.300, em Rio Branco (AC), sob suspeita de compra de voto.

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A prisão aconteceu por volta das 10h. De acordo com o TRE-AC (Tribunal Regional Eleitoral do Acre), o dinheiro poderia ser oferecido a eleitores para convencê-los a votar nele.

"Nosso advogado disse que não tem nada que o incrimine", afirmou a mulher do candidato, Luziane Costa, que estava na companhia do marido durante a prisão.

"O fato que estão colocando é porque ele estava com uma quantia. A gente já esperava as retaliações. Tenho certeza que isso foi uma forma de perseguir ele por fazer uma campanha tão bonita", disse.

Eleições no Acre

O TRE informou que, até as 12h30 deste domingo, 22 prisões foram feitas no estado por suspeita de compra de voto, propaganda irregular, boca de urna e derrame de "santinhos". Houve também 18 urnas que precisaram ser substituídas.

Cerca de 61% dos eleitores já tinham votado até o horário.

No total 2.124 urnas para votação e outras 759 ficam de contingência.