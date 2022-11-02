Carla Zambelli cria novos perfis após suspensão em redes sociais

Depois de ter seus perfis nas redes sociais suspensos, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou links para suas novas contas na madrugada desta quarta-feira (2).

Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações bolsonaristas em favor do presidente. Desde a noite de domingo (30), a militância mais radicalizada faz centenas de bloqueios em estradas pelo país questionando o resultado da eleição de domingo.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

"Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreçam", escreveu ela na segunda-feira (31), por exemplo. Zambelli é umas figuras políticas do bolsonarismo com maior engajamento na redes.

"Eles estão tirando a voz da mulher mais votada do Brasil", diz Zambelli no vídeo, que encerra com uma frase em tom de pergunta sugerindo que o país estaria em uma ditadura. "A pergunta é: qual é o próximo passo? A ditadura já chegou no Brasil."

"Como vocês sabem, fui censurada pelo TSE. Peço que compartilhem este vídeo em suas redes e espalhem os novos links das novas redes, por favor", escreveu no novo perfil criado no Twitter.

Nesta terça (1), os perfis de Zambelli (PL-SP) tinham sido suspensos em diferentes redes como Twitter, Facebook e Instagram. No Twitter, constava que ela havia sido retida por decisão judicial.