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Novas contas

Carla Zambelli cria novos perfis após suspensão em redes sociais

Parlamentar vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações bolsonaristas em favor do presidente; ela sugeriu que país estaria em uma ditadura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2022 às 10:33

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 10:33

Depois de ter seus perfis nas redes sociais suspensos, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou links para suas novas contas na madrugada desta quarta-feira (2).
Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações bolsonaristas em favor do presidente. Desde a noite de domingo (30), a militância mais radicalizada faz centenas de bloqueios em estradas pelo país questionando o resultado da eleição de domingo.
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
"Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreçam", escreveu ela na segunda-feira (31), por exemplo. Zambelli é umas figuras políticas do bolsonarismo com maior engajamento na redes.
"Eles estão tirando a voz da mulher mais votada do Brasil", diz Zambelli no vídeo, que encerra com uma frase em tom de pergunta sugerindo que o país estaria em uma ditadura. "A pergunta é: qual é o próximo passo? A ditadura já chegou no Brasil."
"Como vocês sabem, fui censurada pelo TSE. Peço que compartilhem este vídeo em suas redes e espalhem os novos links das novas redes, por favor", escreveu no novo perfil criado no Twitter.
Nesta terça (1), os perfis de Zambelli (PL-SP) tinham sido suspensos em diferentes redes como Twitter, Facebook e Instagram. No Twitter, constava que ela havia sido retida por decisão judicial.
Como mostrou a Folha, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem enviado desde a tarde de segunda-feira (31) uma série de ordens judiciais às plataformas determinando a remoção de grupos de WhatsApp e Telegram com convocação para paralisações nas estradas e pedido de uso das Forças Armadas para um golpe militar.

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