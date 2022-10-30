Alexandre de Moraes manda Twitter e Carla Zambelli removerem vídeo

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Ana Paula Branco

SÃO PAULO - Instado por pedido de liminar da Coligação Brasil da Esperança contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por disseminação de desinformação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou ao Twitter e à deputada bolsonarista a imediata retirada de vídeo publicado por ela que contém cenas de violência.

As peças estão acompanhadas de "pequenos fragmentos de um texto que, supostamente, seria do Partido dos Trabalhadores, no qual haveria projetos de um eventual governo do candidato Lula que não estariam em seu plano de governo, sendo eles o 'fim da guerra às drogas.