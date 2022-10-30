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Justiça

Alexandre de Moraes manda Twitter e Carla Zambelli removerem vídeo

Decisão ocorreu neste domingo (30) e o desrespeito à determinação ou reiteração de conduta vão acarretar em multa de R$ 100 mil

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 12:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 12:48
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

  • Ana Paula Branco

SÃO PAULO - Instado por pedido de liminar da Coligação Brasil da Esperança contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por disseminação de desinformação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou ao Twitter e à deputada bolsonarista a imediata retirada de vídeo publicado por ela que contém cenas de violência.
As peças estão acompanhadas de "pequenos fragmentos de um texto que, supostamente, seria do Partido dos Trabalhadores, no qual haveria projetos de um eventual governo do candidato Lula que não estariam em seu plano de governo, sendo eles o 'fim da guerra às drogas.
Segundo despacho do TSE publicado neste domingo (30), o desrespeito à determinação ou reiteração de conduta vão acarretar em multa de R$ 100 mil. "No caso, os vídeos impugnados contém fatos sabidamente inverídicos, conforme inclusive constatados pelo TSE em outras oportunidades. A divulgação de fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa", afirma o documento. Sete tuítes da parlamentar foram excluídos.

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