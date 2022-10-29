Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Deputada bolsonarista Carla Zambelli aponta arma para pessoas em SP; veja vídeo
Eleições 2022

Deputada bolsonarista Carla Zambelli aponta arma para pessoas em SP; veja vídeo

Atitude da parlamentar causou pânico e correria. Deputada publicou vídeo no Instagram em que afirma ter sido agredida por um homem negro

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 17:36
Carla Zambelli apontando arma para pessoas em São Paulo
Carla Zambelli apontando arma para pessoas em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo
A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), sacou uma arma e apontou para pessoas neste sábado (29), em São Paulo. A atitude da parlamentar aconteceu numa região próxima de onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza um ato de campanha na Capital paulista.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento, que gerou pânico e correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, no bairro nobre do Jardins, em São Paulo. Veja o vídeo:
A deputada bolsonarista publicou um vídeo em seu Instagram em que afirma ter sido agredida por um homem negro. Ela disse que correu atrás do homem com uma arma pois ele "evadiu".
Zambelli afirmou ter pedido para ele esperar ela chamar a polícia e "dar flagrante". Ela relatou ainda ter sido agredida verbalmente e cuspida pelo homem que ela apontou a arma.
"Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários", disse a deputada em suas redes.

Veja Também

Bolsonaro e Lula trocam acusações e deixam propostas de lado em debate na Globo

A Gazeta publica pesquisa para governador do ES e presidente neste sábado (29)

2º turno: Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados