Deputada bolsonarista Carla Zambelli aponta arma para pessoas em SP; veja vídeo

Carla Zambelli apontando arma para pessoas em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), sacou uma arma e apontou para pessoas neste sábado (29), em São Paulo. A atitude da parlamentar aconteceu numa região próxima de onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza um ato de campanha na Capital paulista.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento, que gerou pânico e correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, no bairro nobre do Jardins, em São Paulo. Veja o vídeo:

?Mais um caso isolado? Carla Zambelli saca arma em forma de coação eleitor de Lula, em São Paulo. pic.twitter.com/gSoOns7Ym2 — BCharts (@bchartsnet) October 29, 2022

A deputada bolsonarista publicou um vídeo em seu Instagram em que afirma ter sido agredida por um homem negro. Ela disse que correu atrás do homem com uma arma pois ele "evadiu".

Zambelli afirmou ter pedido para ele esperar ela chamar a polícia e "dar flagrante". Ela relatou ainda ter sido agredida verbalmente e cuspida pelo homem que ela apontou a arma.