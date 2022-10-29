A Gazeta publica pesquisa para governador do ES e presidente neste sábado (29)

A Gazeta publica neste sábado (29), a partir das 19h30, a última pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo antes do segundo turno das Eleições 2022, marcado para este domingo (30). Estão na disputa pelo cargo no Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB).
O levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a intenção de voto no Estado para presidente da República, com a disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Serão publicados os dados de votos totais e também de votos válidos, que excluem as menções aos votos brancos, nulos e indecisos e é o mesmo método usado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
A pesquisa vai realizar 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-02718/2022 e BR-07761/2022. As entrevistas são pessoais por amostragem com utilização de questionário.
As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.