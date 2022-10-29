A Gazeta publica pesquisa para governador do ES e presidente neste sábado (29)

Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec vai mostrar como está a disputa para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta

A Gazeta publica neste sábado (29), a partir das 19h30, a última pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo antes do segundo turno das publica neste sábado (29), a partir das 19h30, a última pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo antes do segundo turno das Eleições 2022 , marcado para este domingo (30). Estão na disputa pelo cargo no Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB).

TV Gazeta, também vai mostrar a intenção de voto no Estado para presidente da República, com a disputa entre O levantamento, realizado a pedido da, também vai mostrar a intenção de voto no Estado para presidente da República, com a disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Serão publicados os dados de votos totais e também de votos válidos, que excluem as menções aos votos brancos, nulos e indecisos e é o mesmo método usado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.

A pesquisa vai realizar 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-02718/2022 e BR-07761/2022. As entrevistas são pessoais por amostragem com utilização de questionário.

As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.