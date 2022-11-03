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Justiça

Supremo determina reativação do Fundo Amazônia

Prazo para governo cumprir determinação é de 60 dias; fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate ao desmatamento
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 nov 2022 às 17:12

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 17:12

Supremo Tribunal Federal (STF) determinou hoje (3) que o governo federal reative o Fundo Amazônia, criado para captar recursos e financiar medidas de proteção ao meio ambiente na região. Pela decisão da Corte, a União terá prazo de 60 dias para cumprir a medida.
O julgamento da questão foi iniciado em outubro deste ano e finalizado na sessão desta tarde. Na semana passada, o plenário formou maioria para determinar a reativação do fundo.
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia Crédito: Ernesto Carriço/Agência Enquadrar/Folhapress
A Corte julgou uma ação declaratória de omissão para garantir o funcionamento do fundo. A ação foi protocolada em junho de 2020 por partidos de oposição, entre os quais, o PT, o PSB e o PSOL, além de entidades ligadas à defesa do meio ambiente. Todos pedem que o Supremo reconheça a suposta omissão do governo federal em implantar medidas para o desbloqueio de R$ 1,5 bilhão em recursos do fundo.
Criado em 2008, o fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Em 2019, a Alemanha e a Noruega suspenderam os repasses para novos projetos após o governo brasileiro apresentar sugestões de mudança na aplicação dos recursos e extinguir colegiados de gestão do fundo.

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