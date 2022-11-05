Força de Bolsonaro no futuro depende de Lula, diz Renato Casagrande

Acho que sim. Política é um instrumento da mediação, debate, discussão. O presidente Bolsonaro tem um outro estilo. Lula vai trazer a política para o leito natural do rio. Quatro anos passam muito depressa. Ele vai ter que se esforçar muito para fortalecer cada vez mais as instituições. Se ele quiser reduzir o ímpeto da violência que está presente hoje nas ruas, é preciso que o governo dê resultado. Ao mesmo tempo que seja um governo que, politicamente, distensione, também tenha resultado na área econômica. Deve ser um governo que gere confiança para dentro. Para fora, o presidente Lula já tem a confiança dos líderes internacionais. Mas é para dentro a tarefa mais difícil. Ele vai ter que conquistar a confiança de quem não confia nele.