Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaristas atacam agentes da PRF com barra de ferro em frente a Havan
Santa Catarina

Bolsonaristas atacam agentes da PRF com barra de ferro em frente a Havan

O ataque, registrado em vídeos, ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio em uma rodovia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 19:35

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 19:35

Manifestantes atacam PRF em ato antidemocrático
Manifestantes atacam PRF em ato antidemocrático Crédito: Reprodução de vídeo
Bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (7) em frente a uma loja da Havan em Rio do Sul (SC), a 190 quilômetros da capital catarinense, Florianópolis.
O ataque, registrado em vídeos, ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio na BR-470.
Ao menos dois policiais se feriram com lesões leves na cabeça e braços, segundo a PRF. Ainda de acordo com a corporação, um suspeito de envolvimento na ação foi preso.
Foi o segundo ataque a policiais rodoviários federais nesta segunda. Pela manhã, agentes foram recebidos a tiros por manifestantes em um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sul do Pará.
Nos vídeos é possível identificar mais de dez policiais rodoviários federais, atacados com barras de ferro e cadeiras. Inicialmente, eles tentam reagir, mas logo são obrigados a recuar, já que mais de 50 manifestantes aparecem partindo para cima dos agentes nas imagens.
Muitos deles usavam a camisa da Seleção Brasileira e estavam enrolados em bandeiras do Brasil. O episódio ocorreu por volta das 15h30, logo após a liberação da via, que estava bloqueada há mais de cinco horas.
Os agentes tentavam identificar os envolvidos na ação, que descumpriram ordem judicial. No local, havia faixas com mensagens de teor antidemocrático, com apoio a uma intervenção militar no país.
Em meio à gravação, feita dentro do estabelecimento, uma pessoa comenta: "Vai morrer gente", ao presenciar as agressões. Em outras imagens, feitas pelos próprios bolsonaristas, uma mulher grita: "vergonha! A gente não está fazendo nada." Enquanto se afastavam, os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.
Após o recuo, os agentes contaram com o reforço da tropa de choque da Polícia Militar de Santa Catarina.
Segundo a PRF, um suspeito foi preso. Trata-se de um homem de 37 anos que aparece nas imagens atacando um dos agentes com uma barra de ferro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Polícia Rodoviária Federal Santa Catarina Agências Núcleo Luciano Hang Havan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados