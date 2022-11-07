Bolsonaristas atacam agentes da PRF com barra de ferro em frente a Havan

Manifestantes atacam PRF em ato antidemocrático Crédito: Reprodução de vídeo

Bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (7) em frente a uma loja da Havan em Rio do Sul (SC), a 190 quilômetros da capital catarinense, Florianópolis.

O ataque, registrado em vídeos, ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio na BR-470.

Ao menos dois policiais se feriram com lesões leves na cabeça e braços, segundo a PRF. Ainda de acordo com a corporação, um suspeito de envolvimento na ação foi preso.

Foi o segundo ataque a policiais rodoviários federais nesta segunda. Pela manhã, agentes foram recebidos a tiros por manifestantes em um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sul do Pará.

Nos vídeos é possível identificar mais de dez policiais rodoviários federais, atacados com barras de ferro e cadeiras. Inicialmente, eles tentam reagir, mas logo são obrigados a recuar, já que mais de 50 manifestantes aparecem partindo para cima dos agentes nas imagens.

Muitos deles usavam a camisa da Seleção Brasileira e estavam enrolados em bandeiras do Brasil. O episódio ocorreu por volta das 15h30, logo após a liberação da via, que estava bloqueada há mais de cinco horas.

Os agentes tentavam identificar os envolvidos na ação, que descumpriram ordem judicial. No local, havia faixas com mensagens de teor antidemocrático, com apoio a uma intervenção militar no país.

Em meio à gravação, feita dentro do estabelecimento, uma pessoa comenta: "Vai morrer gente", ao presenciar as agressões. Em outras imagens, feitas pelos próprios bolsonaristas, uma mulher grita: "vergonha! A gente não está fazendo nada." Enquanto se afastavam, os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Após o recuo, os agentes contaram com o reforço da tropa de choque da Polícia Militar de Santa Catarina.