Defesa diz ao TSE que só entregará relatório sobre urnas após 2° turno

Cézar Feitoza e Matheus Teixeira

A afirmação foi dada em resposta à decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes , que determinou o enviou dos documentos à corte.

Urnas eletrônicas: relatório de fiscalização do primeiro turno Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

"Ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras, com os documentos atinentes às atividades em comento. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho", disse a Defesa.

"Assim sendo, convém esclarecer que, devido à atual inexistência de relatório, não procede a informação de que ocorreu entrega do suposto documento a qualquer candidato", acrescentou.

Segundo a previsão das Forças Armadas, o relatório só deverá ser entregue em meados de janeiro ou no início de fevereiro.

BOLSONARO EVITA FALAR NO RELATÓRIO

Em uma mudança de discurso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou falar nesta quarta-feira (19) sobre a fiscalização das Forças Armadas no primeiro turno das eleições

Questionado por jornalistas sobre o relatório do Ministério da Defesa, Bolsonaro desconversou. "Olha, as Forças Armadas não fazem auditoria. Lançaram equivocadamente. A Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição. Furada, fake news", disse.

O presidente ainda foi perguntado se havia visto o relatório da fiscalização do primeiro turno. "Você está colocando [palavra] na minha boca agora? Não coloca na minha boca, não. Quem fala é o Paulo Sérgio, [ministro] da Defesa", disse o presidente, negando haver falado sobre relatório das Forças Armadas.

A declaração do presidente difere da que ele tinha dado na noite de 2 de outubro, após o fim da votação.