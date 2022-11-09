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Cidadania italiana

Flávio e Eduardo Bolsonaro pedem cidadania na embaixada italiana

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram à embaixada da Itália em Brasília, nesta terça-feira (8), para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2022 às 11:47

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 11:47

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram à embaixada da Itália em Brasília, nesta terça-feira (8), para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana.
Segundo reportagem do portal Metrópoles, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram à representação diplomática pela manhã. Procurada pelo UOL, a assessoria do senador confirmou a informação.
Por meio de sua equipe, o parlamentar informou que "sua família tem origem italiana e que ele tem o direito de requerer cidadania italiana".
O presidente Jair Bolsonaro com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos
O presidente Jair Bolsonaro com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos Crédito: Roberto Jayme / Ascom / TSE
Por meio da nota, Flávio destacou que o processo "começou a ser tratado em setembro de 2019".
"Sou senador da República por mais quatro anos, pretendo disputar a reeleição e, antes que comecem a criar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim", completou.
O UOL também tentou entrar em contato com a assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro, mas até a publicação deste texto, não obteve retorno.

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