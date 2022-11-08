Lewis Hamilton ganha homenagem na Câmara e é ovacionado no plenário

A Câmara concedeu o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton Crédito: Marina Ramos/ Câmara dos Deputados

O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu nesta segunda-feira (7), em sessão solene, o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e acatada pelos parlamentares.

Diferentemente de outras segundas na Câmara, em que, geralmente, o plenário da Casa está vazio, nesta segunda o dia foi marcado por longas filas e até espera para entrar na Câmara e no plenário.

As 13h, horário de abertura do plenário, já era possível avistar pessoas aguardando a chegada do piloto no Congresso Nacional. A expectativa de conhecer um ídolo internacional reuniu fãs, parlamentares, assessores e servidores e paralisou a Câmara antes e durante a sessão de homenagem.

Hamilton chegou por volta das 14h e entrou pela rampa da Camara, local onde geralmente entram autoridades brasileiras em eventos políticos importantes. Antes da sessão, ele se encontrou com o presidente da Camara, Arthur Lira (PP-AL), no gabinete da presidência, com Figueiredo e outros parlamentares.

A homenagem foi sugerida no ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional.

Presente

Hamilton ganhou um presente do comunicador Rene Silva, do Complexo do Alemão. O piloto, que usa a força de seu nome e de sua influência para trazer à discussão assuntos como a luta contra o racismo, a homofobia e as injustiças sociais - caso raro, talvez único, entre pilotos de F1 - recebeu das mãos de Rene um boné com as iniciais CPX.

Salvo a diferença nas cores, é o mesmo acessório com o qual o fundador do jornal Voz das Comunidades havia presente do o então candidato Luis Inácio Lula da Silva na visita que o petista fez ao complexo de favelas na zona norte da capital fluminense, na reta final do primeiro turno das eleições presidenciais.

A Câmara concedeu o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton Crédito: J. Batista/ Câmara dos Deputados

A campanha de Jair Bolsonaro e o próprio presidente logo divulgaram fake news relacionando as três letrinhas bordadas no boné a uma facção do crime organizado, o que gerou uma reação de pessoas que condenaram a criminalização da sigla e dos moradores não só do Complexo do Alemão, como de todas as favelas.

Perguntado pelo repórter da Folha Ítalo Nogueira sobre a disseminação da notícia falsa, Bolsonaro perdeu a paciência e abandonou uma entrevista.