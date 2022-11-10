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Novo governo

Alckmin anuncia Anielle Franco e ex-ministros do PT na equipe de transição

Coordenador da transição do novo governo também nomeou um cotado para o Ministério da Justiça no próximo ano, Silvio Almeida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 19:42

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 19:42

O vice-presidente eleito e coordenador da Transição, Geraldo Alckmin
O vice-presidente eleito e coordenador da Transição, Geraldo Alckmin Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quinta-feira (10) Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL-RJ), para integrar a equipe de transição no grupo temático de mulheres.
Além dela, o coordenador da transição do novo governo também apontou quatro ex-titulares de ministérios em gestões petistas e um cotado para a Justiça no próximo ano, Silvio Almeida.
Almeida é advogado, professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York e presidente do Instituto Luiz Gama. Ele atuará no grupo técnico de igualdade racial.
Anielle é professora, jornalista e diretora do Instituto Marielle Franco, criado pela família da vereadora. Ela dividirá os trabalhos no grupo com um dos quatro ex-ministros do PT, Eleonora Menecucci.
Os demais ex-ministros que vão compor a transição são Guido Mantega, Paulo Bernardo e Nilma Lino Gomes.
Mantega foi o mais longevo comandante da economia na história do Brasil, ocupando Ministério da Fazenda (hoje da Economia) de março de 2006 a janeiro de 2015, nos governos de Lula e Dilma Rousseff (PT). Antes, ele presidiu o BNDES, na primeira gestão do petista.

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Já Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Mulheres e Igualdade Racial, que estará no grupo técnico de igualdade racial.
Ex-ministro do Planejamento de Lula e das Comunicações de Dilma, Paulo Bernardo estará no grupo técnico de Comunicações. Em 2016, ele ficou preso por seis dias, sob suspeita de desvio de recursos do Planejamento. O processo não avançou. É ex-marido da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Os anúncios foram feitos no auditório do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), onde está a sede do governo de transição.
Alckmin comunicou nomes de seis grupos técnicos nesta tarde: planejamento, orçamento e gestão, comunicação, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, e indústria, comércio e pequenas empresas.
Também foi anunciada nesta tarde a participação do deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.
Douglas Belchior, historiador, cofundador da Uneafro Brasil e da Coalizão Negra Por Direitos, integrará o grupo técnico de igualdade racial.

Veja a lista completa de nomes anunciados para a transição nesta quinta-feira:

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações
Jorge Bittar, ex-deputado federal
Cezar Alvarez, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações
Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal (PT-RS)
Maria Vitória Benevides
Silvio Almeida, advogado
Luis Alberto Melchert, doutor em Economia
Janaína Barbosa de Oliveira, movimento LGBTQIA+
Rubens Linhares Mendonça Lopes, setorial Pessoa com Deficiência
Emídio de Souza, deputado estadual (PT-SP)

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em Sociologia
Douglas Belchior, cofundador da Uneafro Brasil e da Coalizão Negra Por Direitos
Thiago Tobias, advogado Coalizão Negra
Iêda Leal, do Movimento Negro Unificado
Martvs das Chagas, secretário de Planejamento de Juiz de Fora (MG)
Preta Ferreira, movimento negro e moradia

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda
Enio Verri, deputado federal (PT-PR)
Esther Dweck, economista e professora
Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal Economia

Indústria, Comércio e Serviços

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul
Jackson Schneider, executivo da Embraer
Rafael Luchesi, Senai Nacional
Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM)
André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do RJ*
Paulo Okamoto, ex-presidente do Sebrae*
Tatiana Conceição Valente, especialista em Economia Solidária*
Paulo Feldmann, professor da USP*

Mulheres

Anielle Franco, professora, jornalista e diretora do Instituto Marielle Franco
Roseli Faria, economista
Roberta Eugênio, mestre em Direito
Maria Helena Guarezi, professora e ex-diretora de Itaipu
Eleonora Menecucci, ex-ministra
Aparecida Gonçalves, ex. Sec. Nacional da Violência contra a Mulher

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