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Novo governo

Lula diz que Alckmin não será ministro e que transição "não decide nada"

Petista afirmou ter feito questão de designar o ex-governador de São Paulo como coordenador da transição para que ninguém pensasse que ele seria ministro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 15:06

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 15:06

Lula discursou para deputados com Alckmin ao fundo
Lula discursou para deputados com Alckmin ao fundo Crédito: Ton Molina/Fotoarena/Folhapress
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou nesta quinta-feira (10) ao falar a parlamentares aliados sobre sua prioridade de livrar brasileiros da fome e afirmou que seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), não disputa vaga de ministro em seu governo.
Lula discursou sobre o "Brasil do Futuro" a uma plateia formada por deputados e senadores de partidos aliados em auditório do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição. No palco também estavam Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a esposa do presidente eleito, Janja.
O presidente eleito falou depois de Alckmin, que fez um discurso curto. "Não adianta pedir pro Alckmin falar um discurso mais longo porque não fala", brincou. "Ele foi telegráfico como sempre."
Lula afirmou ter feito questão de designar o ex-governador de São Paulo como coordenador da transição para que ninguém pensasse que ele seria ministro. "Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente da República", afirmou.
O petista disse ainda que a comissão de transição "não decide nada" e "é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, vai fazer o levantamento a partir da situação do país."

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