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Eleições 2022

Bolsonaro disse a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice

Conversa ocorreu na última quinta-feira (3), no Palácio do Planalto, quando o presidente também pediu a Alckmin para livrar o Brasil do comunismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 17:11

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 17:11

Guilherme Seto
SÃO PAULO, SP - No encontro que teve com Geraldo Alckmin (PSB) na semana passada, Jair Bolsonaro (PL) disse que ele deveria ter sido seu vice, e não de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A fala se deu na mesma conversa no Palácio do Planalto em que Bolsonaro pediu a Alckmin para livrar o Brasil do comunismo, revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.
O vice-presidente eleito e coordenador da Transição, Geraldo Alckmin
O vice-presidente eleito e coordenador da Transição, Geraldo Alckmin Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O comentário de Bolsonaro foi feito em tom de brincadeira, segundo Alckmin relatou a seus interlocutores. Durante a disputa eleitoral, a campanha do presidente reproduziu vídeos antigos em que Alckmin criticava Lula para atingir o adversário. O vice de Bolsonaro foi o general Walter Braga Netto (PL).
A reação do vice-presidente eleito foi a de dar um sinal de positivo com o dedão para Bolsonaro, gesto característico, e se despedir. Ao contar o ocorrido, demonstrou ter achado graça no episódio.
O encontro entre Alckmin e Bolsonaro, na última quinta-feira (3), não estava previsto. O vice-presidente eleito saía de uma reunião com o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) sobre o processo de transição quando foi chamado por um ajudante de ordens do presidente para subir ao terceiro andar do Palácio do Planalto.

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