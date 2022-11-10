Bolsonaro disse a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice

A reação do vice-presidente eleito foi a de dar um sinal de positivo com o dedão para Bolsonaro, gesto característico, e se despedir. Ao contar o ocorrido, demonstrou ter achado graça no episódio.

O encontro entre Alckmin e Bolsonaro, na última quinta-feira (3), não estava previsto. O vice-presidente eleito saía de uma reunião com o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) sobre o processo de transição quando foi chamado por um ajudante de ordens do presidente para subir ao terceiro andar do Palácio do Planalto.