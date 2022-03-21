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Eleições 2022

Bolsonaro indica que Braga Netto será seu vice: "É de BH e fez escola militar"

Em entrevista nesta manhã, presidente deu 'dicas' sobre quem vai estar com ele na chapa para a reeleição; ministro da Defesa se encaixa na descrição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mar 2022 às 14:32

Publicado em 21 de Março de 2022 às 14:32

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu sinais de que vai, como previsto, escolher do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, como seu vice para as eleições deste ano. "Vou dar mais uma dica: é de Belo Horizonte e fez escola militar", disse o chefe do Executivo em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (21). Considerado o favorito para o posto, Braga Netto é natural da capital mineira e militar.
"Vocês vão tomar conhecimento do meu vice pelas possíveis saídas de ministros em 31 de março", acrescentou o presidente.
Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro
Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Bolsonaro ainda afirmou que a possibilidade de uma terceira via nas eleições deste ano está cada vez menor e, por isso, a polarização entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se concretizar na disputa. "Eu tenho um lema: Deus, Pátria, Família e Liberdade", disse o presidente, voltando a utilizar o lema de inspiração fascista.
A esperada escolha de Braga Netto tem sido atribuída sobretudo a uma espécie de "seguro" contra eventuais tentativas de impeachment, como o próprio presidente já sinalizou. "Tenho que ter vice que não queira ambições de assumir minha cadeira", afirmou Bolsonaro na mesma entrevista.

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