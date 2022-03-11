"Não tenho compromisso nem com Lula nem com Bolsonaro", diz André Janones

Eu não acredito que proposta por si só vence uma eleição, mais importante do que como vai agir em cada área é a mensagem que você vai passar. O que eu quero passar com a minha candidatura? A necessidade de diminuir as desigualdades sociais no nosso país. Nosso país não tem vários problemas, ele tem um único problema e efeitos colaterais desse problema. Como diminuir isso? Com uma série de ações, mas a principal é ter coragem para a gente colocar dinheiro, entregar dinheiro na mão das pessoas mais pobres. Aí falam que vai quebrar o país porque não tem de onde tirar esse dinheiro. Tem sim, e tem para tirar de sobra. E é mais fácil para quem quer contrapor essa ideia dizer que isso é populismo, que é para ganhar voto, do que dizer que não tem onde tirar esse dinheiro, porque tem. A gente pode fazer uma reforma tributária profunda, que coloque o dedo na ferida, e um presidente gozando de alta popularidade consegue fazer isso. Uma reforma que tribute os dividendos da maneira que deve ser feita e não como tem sido alardeada; que consiga instituir imposto sobre grandes fortunas, que atingiria menos de 1% da população brasileira. Com essa reforma tributária, você tem aumento da arrecadação, o que daria para pagar a renda mínima que eu proponho para as pessoas em vulnerabilidade. Eu acredito que a gente tem que dar o peixe e ensinar a pescar, porque ninguém aprende a pescar passando fome. Dar o peixe seria essa renda, e ensinar a pescar é mexer na economia, reduzir a taxa de juros hoje, crédito barato para o pobre, um crescimento econômico sustentável, onde todo mundo que faz parte dessa cadeia produtiva ascenda socialmente.