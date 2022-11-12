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Saúde do presidente eleito

Exames de Lula mostram inflamação na garganta e leucoplasia

O petista ainda passou por ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue. Os indicadores de todos os exames foram considerados normais

Publicado em 

12 nov 2022 às 16:43

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 16:43

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: André Ribeiro / Futura Press / Folhapress
MÔNICA BERGAMO
SÃO PAULO - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve neste sábado (12) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames de rotina. Um exame de nasofibroscopia apontou alterações na garganta causadas pelo esforço vocal, o que pode ser caracterizado como inflamação. Encontrou, também, uma pequena área de leucoplasia na laringe, caracteriza por manchas brancas.
Os exames, no entanto, não identificaram qualquer sinal de que o câncer identificado e tratado por ele em 2011 possa ter voltado.
O petista ainda passou por ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue. Os indicadores de todos os exames foram considerados normais.

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Lula foi atendido neste sábado pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Rubens Brito.
Na semana passada, a saúde de Lula foi alvo de notícias falsas. Advogados do grupo Prerrogativas processaram profissionais de saúde que compartilharam as informações.
O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, chegou a afirmar que "infelizmente" o presidente eleito não estava doente. "Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou ele, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido".
A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que mencionaram o boato que circula entre bolsonaristas.
Leia, abaixo, a íntegra do boletim médico:
"O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica multidisciplinar de rotina.
Foram realizados exames de imagens: ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.
O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.
O presidente eleito foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Rubens Brito."

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