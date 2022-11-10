Depois de proferir em vídeo palavras de ódio contra nordestinos após o resultado das eleições presidenciais e viralizar, a empresária e moradora de Cariacica Eliziane Santos Neves, de 40 anos, foi indiciada pelo crime de racismo, com ataques xenofóbicos. O indiciamento foi realizado pelo 16º Distrito de Polícia, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), nesta quarta-feira (9).

“A empresária compareceu à delegacia e, durante os depoimentos, confessou que gravou o vídeo, mas não soube alegar o motivo. Ela disse ainda que havia consumido muita bebida alcoólica, que toma remédio controlado e acordou no outro dia não se lembrando de nada”, conta a titular do 16º Distrito de Policial, delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout.

Your browser does not support the audio element. Moradora de Cariacica que xingou nordestinos é indiciada por racismo

Ainda durante seu depoimento à polícia, a suspeita informou que estava arrependida e que em sua página de Instagram publicou, após os fatos, um pedido de desculpas.

Entretanto, com a necessidade de reprimir condutas que imprimem delitos envolvendo práticas de intolerância, discriminação, preconceito, racismo e o discurso de ódio, a fim de preservar a ordem pública e a dignidade da condição humana, o Inquérito Policial (IP) sobre o caso foi concluído e a autora foi indiciada pelo crime previsto no Art. 20, parágrafo 2, da lei 7.716/89 (racismo, com ataques xenofóbicos, praticados em redes sociais).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou que recebeu manifestações enviadas por cidadãos em relação ao caso e analisa os fatos. O MPES também aguarda o Inquérito Policial para análise e adoção das providências cabíveis.

O vídeo

No vídeo, Eliziane começa dizendo: “Parabéns, bando de passa-fome do Nordeste. Agora não venham aqui para o Sudeste vender suas redes, não, amores. Continuem aí nas cidades de vocês, não venham para cá não, bando de miseráveis, pobres". Ao fundo do vídeo, é possível ver uma piscina e uma bandeira do Brasil estendida.

Em seguida, a empresária comentou a respeito de uma viagem que fará para o Nordeste no final do ano, nas suas férias. Segundo ela, "os nordestinos" irão servi-la nos bares e pedir esmolas enquanto ela "curte".

Com a repercussão negativa do vídeo nas redes sociais, Eliziane Santos Neves fechou sua conta no Instagram e publicou um pedido de desculpas sobre a situação.

Capixaba vai ser investigada após vídeo com ofensas a nordestinos Crédito: Reprodução / Redes Sociais