Ecstasy é encontrado em carrinho de bebê em praça de Jardim da Penha

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram detidos em uma das conhecidas praças de Jardim da Penha, em Vitória, por esconderem 30 comprimidos de ecstasy dentro de um carrinho de bebê. A dupla foi abordada pela Guarda Municipal na Praça Wolghano Neto, após ser flagrada preparando um cigarro de maconha ao lado do transporte infantil, na noite de quinta-feira (12).

Um dos detidos alegou inicialmente que os comprimidos seriam para uso próprio, o que não convenceu a equipe da Guarda. "Foi então que ele mudou a história: distribuiria apenas para amigos próximos no Carnaval, o que também não acreditamos. Por fim, ele revelou que planejava vender as drogas durante a folia”, detalhou um dos agentes.