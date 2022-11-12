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Morte recente

Discotecagem do vinil homenageia Golias, o rei dos discos de Vitória

Amantes do disco, amigos e clientes se reuniram no Centro de Vitória para homenagear Valter Vieira da Silva, o Golias, que deixou seu legado através da venda de vinis
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

12 nov 2022 às 17:14

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 17:14

Em uma discotecagem de vinil em frente à Golias Discos, no Centro de Vitória, amigos, clientes e admiradores foram homenagear a referência do vinil capixaba, Valter Vieira da Silva, o Golias, que morreu no dia 5 de novembro.

Viva Golias: homenagem ao rei dos discos de Vitória

O evento celebrou na tarde deste sábado (12)  os momentos que o especialista e comerciante se dedicou à arte da música e a sua paixão pelo vinil. Seu amplo conhecimento e carisma o fizeram também ser conhecido por clientes famosos, como os músicos Ed Motta e Martinho da Vila.
Golias Discos
Viva Golias: uma homenagem ao eterno rei dos discos de Vitória Crédito: Vitor Jubini

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