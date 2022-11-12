Discotecagem do vinil homenageia Golias, o rei dos discos de Vitória

Em uma discotecagem de vinil em frente à Golias Discos, no Centro de Vitória, amigos, clientes e admiradores foram homenagear a referência do vinil capixaba, Valter Vieira da Silva, o Golias, que morreu no dia 5 de novembro.
Viva Golias: homenagem ao rei dos discos de Vitória
O evento celebrou na tarde deste sábado (12) os momentos que o especialista e comerciante se dedicou à arte da música e a sua paixão pelo vinil. Seu amplo conhecimento e carisma o fizeram também ser conhecido por clientes famosos, como os músicos Ed Motta e Martinho da Vila.