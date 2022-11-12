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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuvas intensas até domingo (13)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi divulgado neste sábado (12) e vai até as 10h deste domingo em todos os 78 municípios
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 nov 2022 às 15:17

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 15:17

Chuva em Vitória
Chuva em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste sábado mais um aviso de possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo.
O alerta amarelo é válido até às 10h deste domingo (13) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nessas localidades, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
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  • Conceição do Castelo
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  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; - Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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