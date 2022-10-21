Meteorologia: Inmet emite alerta de ciclone extratropical para o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta para a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na tarde desta sexta-feira (21), com fortes ventos que podem ter acima de 70 km/h. De acordo com o Instituto, o fenômeno atingirá principalmente a Região Sul do Brasil e a faixa litorânea que se estende até o sudeste do Espírito Santo.
Segundo o Inmet, há previsão de “grandes volumes de chuva, raios e rajadas de vento” na Região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Esses eventos são reflexo das “fortes áreas de instabilidade, formadas entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avançam em direção ao Brasil", explicou o Instituto.
FRENTE FRIA NO FIM DE SEMANA
Nesta sexta-feira (21), o Inmet também divulgou dois alertas amarelos para o Espírito Santo. Um deles é de perigo potencial de chuvas intensas; o outro, de ventos fortes. A mudança no tempo é provocada pela chegada de uma frente fria ao Estado neste fim de semana.