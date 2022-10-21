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Meteorologia: Inmet emite alerta de ciclone extratropical para o ES

O instituto alertou sobre possibilidade da formação do fenômeno ocorrer ainda nesta sexta-feira (21), trazendo ventos fortes e que podem chegar até 70 km/h na costa capixaba

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 16:56

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 out 2022 às 16:56
Frente fria chega ao Espírito Santo e fecha o tempo no Estado
Caso ocorra, o ciclone extratropical pode trazer ventos intensos ao litoral do ES, incluindo a Capital capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta para a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na tarde desta sexta-feira (21), com fortes ventos que podem ter acima de 70 km/h. De acordo com o Instituto, o fenômeno atingirá principalmente a Região Sul do Brasil e a faixa litorânea que se estende até o sudeste do Espírito Santo.  
Segundo o Inmet, há previsão de “grandes volumes de chuva, raios e rajadas de vento” na Região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Esses eventos são reflexo das “fortes áreas de instabilidade, formadas entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avançam em direção ao Brasil", explicou o Instituto. 

FRENTE FRIA NO FIM DE SEMANA

Nesta sexta-feira (21), o Inmet também divulgou dois alertas amarelos para o Espírito Santo. Um deles é de perigo potencial de chuvas intensas; o outro, de ventos fortes. A mudança no tempo é provocada pela chegada de uma frente fria ao Estado neste fim de semana. 

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