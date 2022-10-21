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Frente fria

Fim de semana será de chuva e tem alerta de ventos fortes no ES

Marinha alertou que ventos podem atingir 74 km/h. Sistema se concentrará entre Saquarema (RJ) e Guarapari (ES) até este sábado (22), quando deve chover em parte do Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 out 2022 às 08:20

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 08:20

Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia chuvoso e de tempo fechado  Crédito: Fernando Madeira
Uma frente fria vai mudar o tempo no Espírito Santo neste fim de semana. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h no litoral capixaba, e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destacou que o fenômeno trará instabilidade e pancadas de chuva ao Estado.
De acordo com a Marinha, o vento forte se concentrará entre Saquarema, no Rio de Janeiro, e Vitória, Capital capixaba, até este sábado (22). 
A previsão do Incaper mostra que esta sexta-feira (21) terá chuva passageira pela manhã nas regiões Nordeste e Grande Vitória. Não chove nas demais regiões do Estado e o vento sopra de moderada a forte intensidade no litoral.
As mudanças nas condições do tempo começam no sábado (22) em parte do Estado. Áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuva, a partir da tarde, em uma área entre o Caparaó, no oeste da Região Serrana e a parte central da Região Sul.
Na Grande Vitória e nos demais trechos das regiões Sul e Serrana, a previsão é de chuva fraca à noite. Não há expectativa de chuva na metade norte capixaba. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
O domingo (23)  ainda terá tempo instável no Estado, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite nas Regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste. Nas Regiões Norte e Nordeste chove à noite. A temperatura diurna diminui em todas as regiões capixabas.

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