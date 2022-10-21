Fim de semana será de chuva e tem alerta de ventos fortes no ES

Cais da Praia do Suá em dia chuvoso e de tempo fechado Crédito: Fernando Madeira

Uma frente fria vai mudar o tempo no Espírito Santo neste fim de semana. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h no litoral capixaba, e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destacou que o fenômeno trará instabilidade e pancadas de chuva ao Estado.

De acordo com a Marinha, o vento forte se concentrará entre Saquarema, no Rio de Janeiro, e Vitória, Capital capixaba, até este sábado (22).

A previsão do Incaper mostra que esta sexta-feira (21) terá chuva passageira pela manhã nas regiões Nordeste e Grande Vitória. Não chove nas demais regiões do Estado e o vento sopra de moderada a forte intensidade no litoral.

As mudanças nas condições do tempo começam no sábado (22) em parte do Estado. Áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuva, a partir da tarde, em uma área entre o Caparaó, no oeste da Região Serrana e a parte central da Região Sul.

Na Grande Vitória e nos demais trechos das regiões Sul e Serrana, a previsão é de chuva fraca à noite. Não há expectativa de chuva na metade norte capixaba. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.