Mais de 10 mil raios atingem o Espírito Santo durante tempestade

O Espírito Santo foi atingido por mais de 10 mil raios durante a tempestade que atingiu o Estado nesta terça-feira (4). A previsão de instabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se confirmou e a chuva forte caiu acompanhada de queda de granizo e de descargas elétricas em diversas localidades.
O levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que durante o temporal na Região Sudeste do Brasil houve a queda de 36.247 raios. Destes, quase um terço atingiu o Estado. Foram 10.831 mil que tocaram o solo capixaba.
Para esta quarta-feira (5), o alerta de temporais no Espírito Santo permanece, conforme mostra o portal Climatempo. O Inmet, inclusive, emitiu um novo aviso de chuva intensa para algumas localidades.