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Novo alerta prevê chuva intensa e vento forte em 55 cidades do ES

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está vigente e é válido até as 11h desta quinta-feira (6), abrangendo as regiões Serrana, Norte, Noroeste e Grande Vitória

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 out 2022 às 11:29
Aviso amarelo compreende as regiões Serrana, Norte, Noroeste e Grande Vitória Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
A previsão de tempestade com trovoadas no Espírito Santo está mantida e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para o risco de chuva intensa no Estado. O aviso amarelo, de perigo potencial, abrange 55 municípios das regiões Serrana, Norte, Noroeste e da Grande Vitória. Divulgado na manhã desta quarta-feira (5), o alerta é válido até as 11h desta quinta-feira (6).
Nesses municípios, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar do alerta amarelo, são baixos os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas. 
Cidades incluídas no aviso amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Itaguaçu
  23. Itarana
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marechal Floriano
  30. Marilândia
  31. Montanha
  32. Mucurici
  33. Muniz Freire
  34. Nova Venécia
  35. Pancas
  36. Pedro Canário
  37. Pinheiros
  38. Ponto Belo
  39. Rio Bananal
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São Domingos do Norte
  44. São Gabriel da Palha
  45. São Mateus
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Sooretama
  49. Vargem Alta
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Pavão
  53. Vila Valério
  54. Vila Velha
  55. Vitória
Espírito Santo está em alerta para pancadas de chuva com trovoadas
Espírito Santo está em alerta para pancadas de chuva com trovoadas Crédito: Defesa Civil e Climatempo

TEMPORAL

Como evidenciado pelo portal Climatempo, o risco de chuva forte continua e o Estado segue em alerta para novos temporais nesta quarta-feira (5). Nuvens carregadas continuam sobre o Estado, com potencial de provocar chuva forte em pouco tempo e causar alagamentos repentinos, além de raios, fortes rajadas de vento e granizo.

Instruções para os moradores dos municípios:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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