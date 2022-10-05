A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se confirmou e várias regiões do Espírito Santo foram atingidas por tempestades nesta terça-feira (4). Segundo o portal Climatempo, o risco de chuva forte continua e o Estado segue em alerta para novos temporais nesta quarta-feira (5).
O Climatempo explicou que a instabilidade no tempo no Espírito Santo e em outras regiões do Brasil é provocada pelo ar quente e úmido que predomina sobre o país, com a presença de uma frente fria no litoral capixaba e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera, facilitando a formação de nuvens carregadas.
Temporal - ES pode ter mais chuva forte com trovoadas e granizo
Essas nuvens devem continuar nesta quarta-feira, com potencial de provocar chuva forte em pouco tempo e causar alagamentos repentinos, além de raios, fortes rajadas de vento e granizo.
Pode chover forte em Vitória e em outras capitais, como Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Manaus (AM) e Boa Vista (RR).
CHUVA COM TROVOADA
A previsão de instabilidade no tempo é reforçada pela Defesa Civil do Espírito Santo. O órgão destaca que podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas ocasionais em trechos de todas as regiões, com destaque para o centro sudoeste. Ocorrem mais aberturas de sol que nos dias anteriores, mas a probabilidade para ocorrência de tempo severo – que causa estragos – diminui.
No mapa acima, há 70% de probabilidade para acumulados de 10 a 30 mm em trechos da área amarelada (até 30% de probabilidade para acumulados pontuais de 30 mm a 50 mm nesta mesma região) e até 75% de probabilidade para acumulados de chuva de 2 mm a 10 mm em trechos das áreas esverdeadas (até 35% para valores isolados de 10 a 20 mm).