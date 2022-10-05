Temporal: ES pode ter mais chuva forte com trovoadas e granizo

Espírito Santo está em alerta para pancadas de chuva com trovoadas Crédito: Climatempo

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se confirmou e várias regiões do Espírito Santo foram atingidas por tempestades nesta terça-feira (4) . Segundo o portal Climatempo, o risco de chuva forte continua e o Estado segue em alerta para novos temporais nesta quarta-feira (5).

Climatempo explicou que a instabilidade no tempo no Espírito Santo e em outras regiões do Brasil é provocada pelo ar quente e úmido que predomina sobre o país, com a presença de uma frente fria no litoral capixaba e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera, facilitando a formação de nuvens carregadas.

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Essas nuvens devem continuar nesta quarta-feira, com potencial de provocar chuva forte em pouco tempo e causar alagamentos repentinos, além de raios, fortes rajadas de vento e granizo.

Pode chover forte em Vitória e em outras capitais, como Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

CHUVA COM TROVOADA

A previsão de instabilidade no tempo é reforçada pela Defesa Civil do Espírito Santo. O órgão destaca que podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas ocasionais em trechos de todas as regiões, com destaque para o centro sudoeste. Ocorrem mais aberturas de sol que nos dias anteriores, mas a probabilidade para ocorrência de tempo severo – que causa estragos – diminui.

Previsão de chuva da Defesa Civil para esta quarta-feira (5) em todo o Estado Crédito: Defesa Civil