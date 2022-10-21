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Frente fria

Cidades do ES recebem alertas de perigo de chuva intensa e ventos fortes

Avisos são do Inmet. Um deles é de perigo potencial de chuvas intensas e compreende 44 cidades; o outro, de ventos fortes, abrange 10 municípios

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 13:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 out 2022 às 13:37
Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia de tempo chuvoso Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos, divulgados nesta sexta-feira (21) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um dos avisos é de perigo potencial de chuvas intensas e compreende 44 cidades, o outro de ventos fortes, abrangendo 10 municípios. A mudança no tempo é provocada pela chegada de uma frente fria ao Estado neste fim de semana. 
O alerta amarelo de chuva vale até 10h deste sábado (22). Pode chover 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 40 km/h a 60 km/h e o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante
  43. Viana
  44. Vila Velha

VENTOS COSTEIROS

Já o alerta de perigo potencial para ventos costeiros vale até 23h59 desta sexta-feira (21). Como destacado pela Marinha do Brasil, os ventos podem atingir os 74 km/h. 
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Guarapari
  4. Iconha
  5. Itapemirim
  6. Marataízes
  7. Piúma
  8. Presidente Kennedy
  9. Rio Novo do Sul
  10. Vargem Alta

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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