Sheik da luta? Delegado do ES tenta título de jiu-jítsu nos Emirados Árabes

Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos vai participar de competição internacional em Abu Dhabi Crédito: Acervo pessoal

Praticante de jiu-jítsu há 25 anos, o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Alexandre Henrique da Rocha Campos está em Abu Dhabi, capital do Emirados Árabes Unidos, para participar de sua primeira competição internacional.

Após participar de competições de circuitos no Rio de Janeiro e em São Paulo, o delegado, que atua na Central Teleflagrante em Vitória, conseguiu ser ranqueado para poder lutar o mundial.

Alexandre já está em Abu Dhabi e vai lutar na próxima quarta-feira (16), na Master 2 do Campeonato Abu Dhabi World Pro. A categoria é para lutadores faixa preta, de até 40 anos e pesadíssimo, que é de 94 a 120 quilos.

O delegado está na expectativa para trazer bons resultados na sua primeira competição fora do Brasil. Alexandre já foi vice-campeão no campeonato Internacional Master, uma competição internacional realizada no Brasil no ano passado.

Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos é faixa preta de jiu-jitsu Crédito: Divulgação/acervo pessoal

Faixa preta no esporte há 15 anos, o delegado conta que a luta já o ajudou na profissão, na hora de prender bandidos.