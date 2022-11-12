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Faixa preta

Sheik da luta? Delegado do ES tenta título de jiu-jítsu nos Emirados Árabes

Alexandre Henrique da Rocha Campos atua na Central Teleflagrante de Vitória e tem luta marcada no campeonato mundial na próxima quarta-feira (16)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 nov 2022 às 14:31

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 14:31

Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos vai participar de competição internacional em Abu Dhabi
Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos vai participar de competição internacional em Abu Dhabi Crédito: Acervo pessoal
Praticante de jiu-jítsu há 25 anos, o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Alexandre Henrique da Rocha Campos está em Abu Dhabi, capital do Emirados Árabes Unidos, para participar de sua primeira competição internacional.
Após participar de competições de circuitos no Rio de Janeiro e em São Paulo, o delegado, que atua na Central Teleflagrante em Vitória, conseguiu ser ranqueado para poder lutar o mundial.
Alexandre já está em Abu Dhabi e vai lutar na próxima quarta-feira (16), na Master 2 do Campeonato Abu Dhabi World Pro. A categoria é para lutadores faixa preta, de até 40 anos e pesadíssimo, que é de 94 a 120 quilos.
O delegado está na expectativa para trazer bons resultados na sua primeira competição fora do Brasil. Alexandre já foi vice-campeão no campeonato Internacional Master, uma competição internacional realizada no Brasil no ano passado.
Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos é faixa preta de jiu-jitsu
Delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos é faixa preta de jiu-jitsu Crédito: Divulgação/acervo pessoal
Faixa preta no esporte há 15 anos, o delegado conta que a luta já o ajudou na profissão, na hora de prender bandidos.
“Estou sempre preparado para luta corporal, então me ajuda muito. Já usei algumas vezes para imobilizar os bandidos. O esporte dá muita autoconfiança. Não só para a profissão, mas pra vida pessoal mesmo. Saber que você está preparado pro inesperado”, diz.

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