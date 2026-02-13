Homem ameaça ex enquanto ela estava na delegacia de Barra de São Francisco

Um homem de 37 anos foi preso por ameaçar e cometer violência psicológica contra a ex-companheira em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), após a vítima procurar uma delegacia para denunciar o suspeito, com quem manteve um relacionamento por oito anos.

A corporação informou que, enquanto a mulher era atendida pelos policiais na unidade, o homem passou a enviar mensagens com ameaças de morte, xingamentos e fotos de armas de fogo. Ele teria afirmado, inclusive, que atearia fogo na residência da ex-companheira caso ela retornasse ao local.