Homem ameaça ex enquanto ela estava na delegacia de Barra de São Francisco

Publicado em 13/02/2026 às 18h51

Um homem de 37 anos foi preso por ameaçar e cometer violência psicológica contra a ex-companheira em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), após a vítima procurar uma delegacia para denunciar o suspeito, com quem manteve um relacionamento por oito anos.

A corporação informou que, enquanto a mulher era atendida pelos policiais na unidade, o homem passou a enviar mensagens com ameaças de morte, xingamentos e fotos de armas de fogo. Ele teria afirmado, inclusive, que atearia fogo na residência da ex-companheira caso ela retornasse ao local.

Diante do risco, as equipes montaram um cerco e localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta que ele havia acabado de retirar da casa da mãe da vítima, sob intimidação. O homem foi detido e encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

