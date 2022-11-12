Carro capota, cai de barranco e motorista sobrevive ao acidente em Aracruz

Carro desce uma ladeira, cai, capota e motorista sobrevive em Aracruz Crédito: Leitor/Reprodução

Um acidente surpreendente. Um carro capotou, caiu de um barranco e só parou quando chegou próximo a um campo de futebol. Ainda assim, o motorista conseguiu sobreviver ao episódio, que aconteceu no final da manhã deste sábado (12), no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

No veículo, estava somente José Marcos Raymundo. Apesar da gravidade, ele foi socorrido com vida. O Corpo de Bombeiros foi quem fez o resgate da vítima. Quando o socorro chegou ao local, o homem estava consciente, mas desnorteado. O corpo estava preso ao banco do motorista, mas segundo os militares foi fácil retirá-lo.

Ainda não se sabe o que provocou o acidente. A Polícia Militar também esteve no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Camilo, que fica em Aracruz. O estado de saúde dele é estável.

A suspeita é de que ele tenha sofrido um trauma toráxico e de que o braço direito tenha quebrado, mas foi levado para fazer exames e confirmar as lesões.