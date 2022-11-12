Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jequitibá

Carro capota, cai de barranco e motorista sobrevive ao acidente em Aracruz

A suspeita é de que a vítima tenha tido lesões no tórax e no braço. Ele foi socorrido pelos bombeiros e pelo Samu
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

12 nov 2022 às 17:35

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 17:35

Carro desce uma ladeira, cai, capota e motorista sobrevive em Aracruz
Carro desce uma ladeira, cai, capota e motorista sobrevive em Aracruz Crédito: Leitor/Reprodução
Um acidente surpreendente. Um carro capotou, caiu de um barranco e só parou quando chegou próximo a um campo de futebol. Ainda assim, o motorista conseguiu sobreviver ao episódio, que aconteceu no final da manhã deste sábado (12), no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
No veículo, estava somente José Marcos Raymundo. Apesar da gravidade, ele foi socorrido com vida. O Corpo de Bombeiros foi quem fez o resgate da vítima. Quando o socorro chegou ao local, o homem estava consciente, mas desnorteado. O corpo estava preso ao banco do motorista, mas segundo os militares foi fácil retirá-lo.
Ainda não se sabe o que provocou o acidente. A Polícia Militar também esteve no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Camilo, que fica em Aracruz. O estado de saúde dele é estável.
A suspeita é de que ele tenha sofrido um trauma toráxico e de que o braço direito tenha quebrado, mas foi levado para fazer exames e confirmar as lesões.
Devido às condições de saúde da vítima, não foi feito teste com o etilômentro, o conhecido bafômetro. Ele estava imobilizado com colar cervical na maca recebendo atendimentos médicos, quando a Polícia Militar chegou. De acordo com os militares não havia restrições quanto ao veículo, nem quanto ao motorista.

LEIA MAIS

Carro invade loja após acidente com caminhão em Alegre

Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e poste em Aracruz

Carro fica destruído ao bater em poste na Serra e deixa 3 feridos

Carro que presta serviço para prefeitura anda sobre calçada em Vitória

Carreta atropela e mata ciclista em acidente na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados