Suspeito de provocar acidente e matar a ex no RJ é preso em Aracruz, no ES

O homem foi preso dentro de um embarcação na Barra do Riacho em Aracruz Crédito: Polícia Civil RJ

Um homem de 42 anos investigado pelo feminicídio da ex-companheira em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo nesta quinta-feira (12). Aldiney Ribeiro de Souza foi localizado em uma embarcação pesqueira na praia de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado.

O crime ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as investigações apontam que Aldiney encontrou Márcia Valéria Costa em um bar e passou a persegui-la de carro após ela deixar o local em uma motocicleta. Em seguida, ele teria batido violentamente na traseira do veículo da vítima, que morreu no local.