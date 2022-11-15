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Bairro Alvorada

Suspeito é morto durante confronto com a PM em Vila Velha

Outras duas ocorrências envolvendo troca de tiros entre criminosos e a polícia foram registradas na Grande Vitória nesta segunda-feira (14)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 nov 2022 às 21:21

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 21:21

Além do caso de Vila Velha, outras duas ocorrências envolvendo troca de tiros entre criminosos e a polícia foram registradas na Grande Vitória nesta segunda-feira (14)
Helicóptero da Casa Militar auxiliou nas buscas por suspeitos em Alvorada, Vila Velha Crédito: Divulgação | Notaer
Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (14). Esse não foi o único caso de troca de tiros registrado na Grande Vitória: também teve ocorrência no Mangue Seco, na Capital, e em Planalto Serrano, na Serra. Nas três situações, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar nas buscas.
O primeiro caso aconteceu em Planalto Serrano. Segundo o major Pablo, do Notaer, o helicóptero foi chamado para ajudar nas buscas a suspeitos que teriam disparado contra policiais militares. Dois correram para uma região de mata, mas, até o final da tarde, não tinham sido localizados.
Em seguida, o helicóptero seguiu para Alvorada. De acordo com a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os policiais militares foram até o bairro após uma denúncia anônima de que um grupo de criminosos armados estaria levando medo e terror para os moradores da parte alta do morro.
Assim que chegaram na área, os policiais teriam sido recebido a tiros pelo grupo. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi baleado. Ele chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu. Ainda segundo a PM, a arma utilizada pelo homem foi apreendida e levada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
Por último, houve mais um registro, dessa vez em Mangue Seco, Vitória. Segundo a PM, "policiais foram recebidos a tiros por indivíduos armados. Houve o revide por parte da PM e os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas, com o apoio do Harpia (helicóptero), porém ninguém foi detido".
A reportagem de A Gazeta pediu à Polícia Militar informações sobre os dois primeiros casos, mas, como eles ainda estavam em andamento, a corporação não deu mais detalhes.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

15/11/2022 - 10:59
A Polícia Civil enviou nota na manhã desta terça-feira (15) e o texto foi atualizado.

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