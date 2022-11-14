Confronto entre PM e criminosos termina com suspeito morto na Serra

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares terminou com um homem morto na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Planalto Serrano, na Serra.

A Polícia Militar informou que, durante policiamento, militares avistaram três indivíduos armados e foi dada ordem de prisão, mas "um dos suspeitos apontou o armamento na direção da equipe, enquanto os outros dois indivíduos atiraram contra os militares. A injusta agressão foi revidada", disse a PM, em nota.

A corporação explicou que um dos suspeitos caiu no chão baleado e, com ele, foram apreendidas com duas bolsas pequenas com 78 buchas de maconha, 26 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380 com 16 munições. Ele foi socorrido pela viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde foi a óbito. O indivíduo não teve o nome informado.

Ainda de acordo com a PM, os policiais solicitaram apoio e realizaram uma varredura na região. Durante o percurso de cerca de 500 metros, havia um rastro de sangue e os militares localizaram uma munição calibre 9 mm e um rádio comunicador. Os outros dois indivíduos não foram encontrados. A ocorrência foi entregue no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A PM disse que, durante a manhã desta segunda, a equipe recebeu a informação de que um adolescente de 17 anos havia dado entrada baleado na UPA de Serra Sede. Os militares foram à unidade e o menor disse que estava em um local de compra e venda de drogas no bairro Planalto Serrano, onde foi baleado. Ele não soube informar a autoria e motivação do fato. Também não foi possível confirmar que ele estivesse envolvido na ocorrência.