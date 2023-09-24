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Orla de Vila Velha

Homem é atingido por bala perdida no calçadão da Praia de Itapuã

Metalúrgico de 44 anos foi socorrido para um hospital particular da região; polícia fez buscas, mas ninguém foi preso
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 set 2023 às 16:32

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 16:32

Homem é atingido por bala perdida ao passar pelo calçadão de Vila Velha
Caso aconteceu na região dos pescadores, na Praia de Itapuã Crédito: Leitor | A Gazeta
Um metalúrgico de 44 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto passava pelo calçadão da Praia de Itapuã, em Vila Velha, na tarde deste domingo (24). A vítima, ferida na barriga, estava a caminho de uma festa na casa da irmã, onde assistiria ao jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. A tampa do pote com vinagrete que ele estava segurando chegou a ficar com a marca do tiro.
Tudo aconteceu na orla, na região da colõnia de pescadores. Conforme relatos de testemunhas à Polícia Militar, um homem de bicicleta teria discutido com ocupantes de um veículo. Em determinado momento, o ciclista teria sacado uma arma e disparado contra o carro, mas nenhum dos alvos foi atingido.
Um dos tiros, no entanto, acabou acertando o metalúrgico que passava pelo calçadão com a esposa. A vítima foi socorrida para um hospital particular da região. A PM chegou a realizar buscas pela região, mas nenhum suspeito foi preso.
Familiares da vítima conversaram com o repórter João Brito, da TV Gazeta. Eles disseram que o estado do metalúrgico é estável. 
No local, testemunhas ainda disseram à TV Gazeta que dois homens teriam passado de bicicleta disparando em frente a uma peixaria e, em seguida, teriam fugido para o interior do bairro. 
Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e, por isso, não tinha mais detalhes.

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