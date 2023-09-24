Homem é atingido por bala perdida no calçadão da Praia de Itapuã

Caso aconteceu na região dos pescadores, na Praia de Itapuã Crédito: Leitor | A Gazeta

Um metalúrgico de 44 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto passava pelo calçadão da Praia de Itapuã , em Vila Velha , na tarde deste domingo (24). A vítima, ferida na barriga, estava a caminho de uma festa na casa da irmã, onde assistiria ao jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. A tampa do pote com vinagrete que ele estava segurando chegou a ficar com a marca do tiro.

Tudo aconteceu na orla, na região da colõnia de pescadores. Conforme relatos de testemunhas à Polícia Militar , um homem de bicicleta teria discutido com ocupantes de um veículo. Em determinado momento, o ciclista teria sacado uma arma e disparado contra o carro, mas nenhum dos alvos foi atingido.

Um dos tiros, no entanto, acabou acertando o metalúrgico que passava pelo calçadão com a esposa. A vítima foi socorrida para um hospital particular da região. A PM chegou a realizar buscas pela região, mas nenhum suspeito foi preso.

Familiares da vítima conversaram com o repórter João Brito, da TV Gazeta. Eles disseram que o estado do metalúrgico é estável.

No local, testemunhas ainda disseram à TV Gazeta que dois homens teriam passado de bicicleta disparando em frente a uma peixaria e, em seguida, teriam fugido para o interior do bairro.