Do lixo em mangue de Vila Velha às ondas de calor: está tudo conectado

Lixo em manguezal do Parque da Manteigueira em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O verde predominante e vistoso das imagens aéreas esconde uma calamidade ambiental no manguezal do Parque da Manteigueira, em Vila Velha . Um mar de garrafas pet e outros lixos descartados pela população só podem ser vistos por quem ousa se enveredar pela região, entre essas pessoas o guia ambiental Jorge Calazans, um verdadeiro guardião do mangue.

O trabalho jornalístico realizado por Vilmara Fernandes e Fernando Madeira para expor essa situação, em reportagem publicada por este jornal na última semana, colocou a sociedade capixaba como testemunha dessa tragédia. Por mais localizada que ela seja, não dá para fazer vista grossa. É o bom e velho "pense globalmente, aja localmente" que nunca deixou de ser necessário, embora o planeta esteja cada vez mais exigindo ações globais, estruturantes, para realmente mitigar os impactos do desequilíbrio ambiental que já estão sendo sentidos na pele pela humanidade.

A população, que segue descartando o lixo de forma irresponsável, tem sua parcela de culpa. E o poder público, diante de tanta degradação, precisa fazer mais do que diz estar fazendo. E é oportuno lembrar que a situação do mangue na Manteigueira não é muito diferente de outras áreas de manguezal na Baía de Vitória. Um ecossistema de transição entre a terra e o mar que é morada e berçário de uma fauna rica, sobretudo peixes e crustáceos, fonte de sustento para muitas famílias.

A questão ambiental, portanto, também passa pela redução das desigualdades sociais. Meio ambiente e economia não estão dissociados. É esse o ponto fundamental de tudo o que se discute hoje sobre o tema.

Tudo consequência da ação humana. Do micro, como a poluição do manguezal em Vila Velha, ao macro, como as grandes queimadas na Amazônia ou as emissões de gases em escala global, o planeta está sendo consumido e perdendo a capacidade de regeneração. E isso provoca uma indignação ainda incapaz de grandes transformações.