Cocaína: apreensão recorde em navio no ES expõe o tamanho do problema

Operação encontra 1,5 tonelada de cocaína em navio no Porto de Vitória Crédito: Polícia Federal

No Espírito Santo, há um empenho perceptível da Polícia Federal na desarticulação de grupos que utilizam portos para enviar drogas produzidas em países da América do Sul para a Europa. Trata-se de um mercado bilionário, e obviamente a carga de mais de 1,5 tonelada que deixou de ser transportada para o continente europeu pode significar um rombo significativo nas finanças dos grupos criminosos. A descapitalização do crime é importante estratégia para combatê-lo.

Não há informação sobre o grupo responsável pela droga apreendida no Porto de Vitória, mas sabe-se que o Primeiro Comando da Capital (PCC) controla o tráfico no Porto de Santos (SP) e tem capilaridade por todo o território nacional.

De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, até setembro deste ano foram apreendidas 6 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Em entrevista ao site Metrópoles, o promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), afirmou que o número representa 10% do que os criminosos conseguem enviar ilegalmente pelo mesmo porto. Se a proporção for a mesma nos portos capixabas, a apreensão deste domingo (5) expõe o tamanho do problema. É um jogo de gato e rato, que depende de ações constantes de inteligência para ser minimamente efetivo.

Paralelamente, o Exército vai atuar nas fronteiras do país, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, com foco em postos de abastecimento e trânsito de drogas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um dos critérios para escolha dos locais abrangidos foi logístico. Não foi informado se chegou a ser considerada a inclusão do Espírito Santo.