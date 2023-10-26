É preciso união de forças para fazer exportação decolar no ES

Airbus da Avianca Cargo inaugurou nova rota internacional de cargas no Estado Crédito: Vinicius Zagoto

A pesca sempre foi uma das atividades mais tradicionais do Espírito Santo. É fonte de renda para inúmeras famílias e de receita para uma indústria em plena expansão no Estado. Não por acaso, a moqueca se consolidou como nosso prato típico – e "o resto é peixada", como convencionou o jornalista e escritor Cacau Monjardim.

Uma rota com potencial para abrir novos negócios para a indústria pesqueira capixaba. Porém, os exportadores do Estado ainda esbarram na burocracia do Ministério da Agricultura para fazer o comércio de pescados alçar voos mais altos rumo ao exterior. Como informou o colunista Abdo Filho , por falta de estrutura, a pasta federal demora cinco dias úteis, no Espírito Santo, para fazer a emissão do Certificado Sanitário Internacional (CSI), documento obrigatório para a movimentação desse tipo de carga. Tempo demais para produtos tão perecíveis quanto os peixes.

O absurdo dessa lentidão fica maior diante do fato de que o mesmíssimo documento é emitido em até 12 horas na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Espírito Santo já começa sendo derrotado de goleada na competitividade em relação aos Estados próximos, alguns vizinhos. Perde-se tempo, dinheiro e qualidade do produto.

Nesses moldes, a operação fica inviabilizada, como salientou Simone Marconi, vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES). A tal ponto que, financeiramente, passa a ser melhor fazer a liberação dos pescados capixabas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e, consequentemente, exportar por lá. E o contrassenso aumenta. No fim das contas, quem está preferindo exportar pela nova rota internacional de Vitória são os fabricantes da Bahia, que conseguem emitir o CSI lá em apenas 12 horas. Depois, trazem a carga para ser enviada ao exterior pelo aeroporto da Capital capixaba, como relatou Marconi.

Essa limitação burocrática freia a decolagem das exportações de pescados do Estado. Informações do Agrostat, base de dados do Ministério da Agricultura que reúne estatísticas de exportação e importação do agronegócio brasileiro, mostram queda de 36,6% na venda de peixes e frutos do mar do Espírito Santo para o mercado exterior. Em 2023, até setembro, o volume exportado alcançou 558 toneladas, totalizando o valor de US$ 4,94 milhões. No mesmo período do ano passado, foram negociadas 830 toneladas, que somaram US$ 7,8 milhões.