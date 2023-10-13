Bebida e direção: combinação mata inocentes e deixa ‘órfãos do trânsito’

É preciso lembrar que o casal morto em São Mateus tinha três filhos, de 7, 10 e 14 anos. Duas crianças e um adolescente que agora sofrem a dor da perda dos pais e se tornam “órfãos do trânsito”. Adicionam-se à tragédia outros personagens, que têm o futuro transformado para sempre a partir de um acidente que poderia ter sido evitado.

No entanto, essa lei mais rigorosa necessita ser efetivamente aplicada e os processos devem caminhar de forma mais célere na Justiça. Da mesma forma, é crucial haver uma maior presença policial nas ruas, por meio de blitze diárias. É preciso que os motoristas temam a fiscalização para que se sintam desencorajados ao consumo de álcool. Porque os crimes de trânsito também são resultado das escolhas de cada motorista ou motociclista. No fim das contas, cabe a todos cumprir as regras para que haja a redução dos riscos ao volante.